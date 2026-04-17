Monlezun

Randonnée accompagnée avec CLAP

Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’association CLAP et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.

Deux circuits sont proposés

– Un circuit de 14 km.

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.

– Un circuit de 7 km.

Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h.

Retour estimé vers 12h30.

Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes.

Pensez à vous y inscrire !

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Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CLAP association and the town hall invite you to a friendly hike.

Two circuits are proposed:

– A 14 km circuit.

Registration from 8.30 a.m. at the village hall, then departure at 9 a.m.

– A 7 km circuit.

Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am.

Estimated return around 12:30 p.m.

After the effort, enjoy a convivial meal in the village hall.

Don’t forget to sign up!

L’événement Randonnée accompagnée avec CLAP Monlezun a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65