Hasparren

Randonnée accompagnée CPIE La Fauvette pitchou

Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 14:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Avec Ander Zubeldia, technicien environnement au CPIE Pays Basque. Partez pour une balade conviviale au cœur des paysages de landes à Ajoncs, à la découverte d’un petit oiseau discret mais fascinant la fauvette pitchou. Lors de cette sortie accessible à tous, nous prendrons le temps d’observer et d’écouter cet habitant typique de ces milieux. Avec son chant caractéristique et son mode de vie bien caché dans les buissons, la fauvette pitchou est une espèce emblématique, souvent méconnue du grand public. Vous apprendrez à reconnaître ses comportements, son habitat, ainsi que les enjeux liés à la préservation de ces milieux naturels fragiles. Jumelles en main, petits et grands pourront profiter d’un moment de découverte et d’émerveillement au contact de la biodiversité locale.

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

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English : Randonnée accompagnée CPIE La Fauvette pitchou

L’événement Randonnée accompagnée CPIE La Fauvette pitchou Hasparren a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque