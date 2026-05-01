Exposition semaine fête des mères. Hasparren
Exposition semaine fête des mères. Hasparren mardi 26 mai 2026.
Hasparren
Exposition semaine fête des mères.
Salle Choribit Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-26
3 créatrices exposent à la salle Choribit pour vous présentez leurs créations:
Viens on sème, fleurs et graines.
Kréagoxo, bijoux fait main.
Candlestoriesbychloe, miel et bougies artisanales en cire d’abeille. .
Salle Choribit Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Exposition semaine fête des mères.
L’événement Exposition semaine fête des mères. Hasparren a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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