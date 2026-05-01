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Exposition semaine fête des mères. Hasparren

Exposition semaine fête des mères. Hasparren

Exposition semaine fête des mères. Hasparren mardi 26 mai 2026.

Adresse : Salle Choribit

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Hasparren

Exposition semaine fête des mères.

Salle Choribit Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-26

3 créatrices exposent à la salle Choribit pour vous présentez leurs créations:
Viens on sème, fleurs et graines.
Kréagoxo, bijoux fait main.
Candlestoriesbychloe, miel et bougies artisanales en cire d’abeille.   .

Salle Choribit Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Exposition semaine fête des mères.

L’événement Exposition semaine fête des mères. Hasparren a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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