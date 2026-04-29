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Tournoi de mus Salle Mendeala Hasparren

Tournoi de mus Salle Mendeala Hasparren

Tournoi de mus Salle Mendeala Hasparren samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle Mendeala

Adresse : 15 avenue Charles de Gaulle

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 24 24 24 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Tournoi de mus

Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

14h début des inscriptions.
Buvette et restauration sur place.
400€ pour les vainqueurs et 200€ pour les finalistes.
Animation au profit de Human’isa XXVII.   .

Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 24 73 

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English :

L’événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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