Tournoi de mus Salle Mendeala Hasparren

Hasparren

Tournoi de mus

Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

14h début des inscriptions.

Buvette et restauration sur place.

400€ pour les vainqueurs et 200€ pour les finalistes.

Animation au profit de Human’isa XXVII. .

Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 24 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque