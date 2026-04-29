Tournoi de mus Salle Mendeala Hasparren
Tournoi de mus Salle Mendeala Hasparren samedi 23 mai 2026.
Hasparren
Tournoi de mus
Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
14h début des inscriptions.
Buvette et restauration sur place.
400€ pour les vainqueurs et 200€ pour les finalistes.
Animation au profit de Human’isa XXVII. .
Salle Mendeala 15 avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 24 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)
- Conférence d’histoire de l’Art Cacher, montrer, révéler par Jean-Philippe Mercé Hasparren 29 avril 2026
- Kaperaldi Kantaldi avec le groupe Gura Show Hasparren 30 avril 2026
- Concert de Kelly Aura Hasparren 1 mai 2026
- Iturbide Hasparren Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La vallée de l’Adour (cyclotourisme) Hasparren Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026