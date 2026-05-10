Hasparren

10 jours sans écran

Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-19

La commune de Hasparren se mobilise pour une initiative innovante et bénéfique le défi “10 jours sans écrans”. Pendant cette période les enfants, les jeunes et les habitants sont invités à déconnecter leurs télévisions, tablettes, smartphones et autres écrans de loisirs.

De nombreuses activités seront organisées tout au long de ces dix jours pour accompagner les participants dans cette démarche. Un pique-nique géant, des visites de la chapelle Sacré Coeur, des ateliers créatifs et bien d’autres événements seront au programme. Les animateurs du Centre de Loisirs Josta Leku proposeront des activités sans écrans aux élèves, tandis que les associations offriront des animations pour tous les âges. .

Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 10 jours sans écran

L’événement 10 jours sans écran Hasparren a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque