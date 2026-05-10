10 jours sans écran Hasparren
10 jours sans écran Hasparren mardi 19 mai 2026.
Hasparren
10 jours sans écran
Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-19
La commune de Hasparren se mobilise pour une initiative innovante et bénéfique le défi “10 jours sans écrans”. Pendant cette période les enfants, les jeunes et les habitants sont invités à déconnecter leurs télévisions, tablettes, smartphones et autres écrans de loisirs.
De nombreuses activités seront organisées tout au long de ces dix jours pour accompagner les participants dans cette démarche. Un pique-nique géant, des visites de la chapelle Sacré Coeur, des ateliers créatifs et bien d’autres événements seront au programme. Les animateurs du Centre de Loisirs Josta Leku proposeront des activités sans écrans aux élèves, tandis que les associations offriront des animations pour tous les âges. .
Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : 10 jours sans écran
L’événement 10 jours sans écran Hasparren a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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