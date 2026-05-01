Exposition Hasparren
Exposition Hasparren vendredi 22 mai 2026.
Hasparren
Exposition
Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Exposition conçue par Joseba Sarrionaindia et Esteban Montorio rassemblant 53 affiches créées à partir de palindromes écrits par Markos Gimeno.
L’exposition sera visible à la médiathèque Pierre Espil et au café-librairie Et’abar.
Inauguration du 22 mai 2026. .
Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83
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English : Exposition
L’événement Exposition Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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