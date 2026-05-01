Hasparren

Exposition

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Exposition conçue par Joseba Sarrionaindia et Esteban Montorio rassemblant 53 affiches créées à partir de palindromes écrits par Markos Gimeno.

L’exposition sera visible à la médiathèque Pierre Espil et au café-librairie Et’abar.

Inauguration du 22 mai 2026. .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83

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English : Exposition

L’événement Exposition Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque