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Exposition Hasparren

Exposition Hasparren

Exposition Hasparren vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Médiathèque Pierre Espil

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Hasparren

Exposition

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-22

Exposition conçue par Joseba Sarrionaindia et Esteban Montorio rassemblant 53 affiches créées à partir de palindromes écrits par Markos Gimeno.
L’exposition sera visible à la médiathèque Pierre Espil et au café-librairie Et’abar.
Inauguration du 22 mai 2026.   .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83 

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English : Exposition

L’événement Exposition Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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