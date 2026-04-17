Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina Place René Soubelet Urrugne

Urrugne

Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Ce vaste sommet surplombant la corniche de Socoa se pare de couleurs chaudes quand le soleil descend vers la baie d’Hendaye. Après avoir fait un tour d’horizon des paysages montagneux d’Iparralde à l’Est, de la montagne d’Ibardin au Sud et des montagnes d’Hegoalde à l’Ouest; il sera venu le temps de se poser et de contempler le soleil tombant sur la corniche basque et la baie de Txingudi.

En partenariat avec des producteurs locaux, nous essaierons de ravir autant vos

papilles que vos pupilles pour un moment inoubliable. Lorsque l’obscurité prendra le dessus, nous redescendrons sous les étoiles ou à la lumière des frontales pour clôturer cette expérience inédite.

Distance 6km

Dénivelé 350m

Durée 4h

Niveau facile à partir de 8 ans

Pique nique inclus.

A prévoir eau, chaussures de sport fermées crantées, veste chaude, veste de pluie, collation, chapeau ou casquette, pantalon long .

Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

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English : Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina

L’événement Randonnée accompagnée crépuscule gourmand sur le Xoldokogaina Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque