Licq-Athérey

Randonnée accompagnée entre femmes Cascade de Pista

Fronton Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Virginie , accompagnatrice en montagne, propose une randonnée à la cascade de Pista, en Soule.

Cette sortie est idéale pour les femmes de Soule, et d’ailleurs, qui veulent sortir en montagne, accompagnées et dans la convivialité. Matériel à prévoir un 1,5 litre d’eau, un pique-nique, une casquette ou un chapeau, la crème solaire, une veste chaude, des chaussures de marche adaptées et des bâtons (facultatif). Randonnée de 10 km avec un dénivelé positif de 480 m. Rendez-vous au fronton d’Athérey. Sur réservation. .

Fronton Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 85 54 21

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English : Randonnée accompagnée entre femmes Cascade de Pista

L’événement Randonnée accompagnée entre femmes Cascade de Pista Licq-Athérey a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque