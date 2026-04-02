Licq-Athérey

Randonnée accompagnée entre femmes Cromlech d’Okabe

Fronton Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Virginie , accompagnatrice en montagne, propose une randonnée à Iraty, en Soule.

Cette sortie est idéale pour les femmes de Soule, et d’ailleurs, qui veulent sortir en montagne, accompagnées et dans la convivialité. Matériel à prévoir un 1,5 litre d’eau, un pique-nique, une casquette ou un chapeau, la crème solaire, une veste chaude, des chaussures de marche adaptées et des bâtons (facultatif). Randonnée de 12 km avec un dénivelé positif de 540 m. Rendez-vous au fronton d’Athérey. Sur réservation. .

Fronton Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 85 54 21

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English : Randonnée accompagnée entre femmes Cromlech d’Okabe

L’événement Randonnée accompagnée entre femmes Cromlech d’Okabe Licq-Athérey a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque