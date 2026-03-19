Randonnée accompagnée Le vol des vautours au Soum de Granquet ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Randonnée accompagnée Le vol des vautours au Soum de Granquet

ARGELES-GAZOST 24 rue du général leclerc Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 43 – 43 – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Tous les samedis. Magnifique randonnée guidée en montagne sur le massif et les crêtes du Granquet sous le vol des vautours. Depuis le col de Spandelles, nous rejoindrons la crête calcaire du Pibeste qui se prolonge et s’élève encore vers l’Ouest en limite septentrionale du val du Bergons. Itinéraire sauvage peu fréquenté. Votre guide vous montre et vous raconte les Pyrénées et le vautour fauve.

Randonnée accessible aux marcheurs en bonne forme physique sans être des athlètes et aux enfants à partir de 12 ans. Journée de 7 heures en extérieur avec environ 5h00 de marche effective et un dénivelé positif de 500m avec des pauses pour discuter, contempler, observer. .

ARGELES-GAZOST 24 rue du général leclerc Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Saturday. Magnificent guided mountain hike on the Granquet massif and ridges, under the flight of vultures. From the Col de Spandelles, we join the limestone ridge of the Pibeste, which continues and rises towards the west at the northern limit of the Bergons valley. This is a wild route with few visitors. Your guide will show and tell you all about the Pyrenees and the griffon vulture.

L’événement Randonnée accompagnée Le vol des vautours au Soum de Granquet Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65