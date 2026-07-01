Randonnée Accompagnée Saint-Bonnet-de-Joux
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Bonnet-de-Joux
Informations pratiques
Saint-Bonnet-de-Joux
Randonnée Accompagnée
Parking de la Mairie Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Départ 8h pour organisation co voiturage sur Suin et Mont Saint-Cyr.
RESERVATION au plus tard le 10 juillet par mail à pascale.marguin@free.fr.
Circuit de 17 km et 350 m de dénivelé. Prévoir repas tiré du sac.
Ce programme est soumis aux conditions climatiques et aux décisions préfectorales en fonction de la canicule. Si besoin ne pas hésiter à téléphoner 2 jours avant la date pour savoir si la rando est maintenue. .
Parking de la Mairie Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Accompagnée
L’événement Randonnée Accompagnée Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire)
- Cavales Saint-Bonnet-de-Joux 28 août 2026