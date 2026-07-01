Informations pratiques

Saint-Bonnet-de-Joux

Randonnée Accompagnée

Parking de la Mairie Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Départ 8h pour organisation co voiturage sur Suin et Mont Saint-Cyr.

RESERVATION au plus tard le 10 juillet par mail à pascale.marguin@free.fr.

Circuit de 17 km et 350 m de dénivelé. Prévoir repas tiré du sac.

Ce programme est soumis aux conditions climatiques et aux décisions préfectorales en fonction de la canicule. Si besoin ne pas hésiter à téléphoner 2 jours avant la date pour savoir si la rando est maintenue. .

Parking de la Mairie Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)