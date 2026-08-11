UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Urrugne

Randonnée accompagnée une éclipse gourmande Urrugne

mercredi 12 août 2026 · Urrugne

Randonnée accompagnée une éclipse gourmande Urrugne

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Office de tourisme
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Urrugne

Randonnée accompagnée une éclipse gourmande

Office de tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Tout d’abord Nicolas, l’accompagnateur en montagne vous emmènera de par les sentiers sauvages d’Urrugne jusqu’au Xoldoko Gaina, son vaste sommet domine la corniche basque et les baies d’Hendaye et Socoa. Ensuite, Ronan, astronome passionné et passionnant guidera votre observation de l’éclipse solaire qui sera quasi-totale en ce mercredi 12 août 2026. N’oubliez pas vos lunettes !
Le soleil couchant laissera la place à un ciel étoilé précoce et c’est ainsi qu’autour d’une table recouverte de produits locaux, nous pourrons discuter et nous délecter des mets locaux mais aussi de visions exceptionnelles tout en écoutant les explications astronomiques de Ronan.
RDV Office de tourisme d’Urrugne à 17h30
Distance et dénivelé 6km et 280m de dénivelé
Randonnée de niveau intermédiaire
Tarif adulte 45€
Tarif -12 ans 35€
Durée 5h   .

Office de tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80  urrugne@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée une éclipse gourmande

L’événement Randonnée accompagnée une éclipse gourmande Urrugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)