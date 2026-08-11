Randonnée accompagnée une éclipse gourmande Urrugne
mercredi 12 août 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Randonnée accompagnée une éclipse gourmande
Office de tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Tout d’abord Nicolas, l’accompagnateur en montagne vous emmènera de par les sentiers sauvages d’Urrugne jusqu’au Xoldoko Gaina, son vaste sommet domine la corniche basque et les baies d’Hendaye et Socoa. Ensuite, Ronan, astronome passionné et passionnant guidera votre observation de l’éclipse solaire qui sera quasi-totale en ce mercredi 12 août 2026. N’oubliez pas vos lunettes !
Le soleil couchant laissera la place à un ciel étoilé précoce et c’est ainsi qu’autour d’une table recouverte de produits locaux, nous pourrons discuter et nous délecter des mets locaux mais aussi de visions exceptionnelles tout en écoutant les explications astronomiques de Ronan.
RDV Office de tourisme d’Urrugne à 17h30
Distance et dénivelé 6km et 280m de dénivelé
Randonnée de niveau intermédiaire
Tarif adulte 45€
Tarif -12 ans 35€
Durée 5h .
Office de tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Randonnée accompagnée une éclipse gourmande
L’événement Randonnée accompagnée une éclipse gourmande Urrugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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