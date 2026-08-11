Informations pratiques

Urrugne

Randonnée accompagnée une éclipse gourmande

Office de tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Tout d’abord Nicolas, l’accompagnateur en montagne vous emmènera de par les sentiers sauvages d’Urrugne jusqu’au Xoldoko Gaina, son vaste sommet domine la corniche basque et les baies d’Hendaye et Socoa. Ensuite, Ronan, astronome passionné et passionnant guidera votre observation de l’éclipse solaire qui sera quasi-totale en ce mercredi 12 août 2026. N’oubliez pas vos lunettes !

Le soleil couchant laissera la place à un ciel étoilé précoce et c’est ainsi qu’autour d’une table recouverte de produits locaux, nous pourrons discuter et nous délecter des mets locaux mais aussi de visions exceptionnelles tout en écoutant les explications astronomiques de Ronan.

RDV Office de tourisme d’Urrugne à 17h30

Distance et dénivelé 6km et 280m de dénivelé

Randonnée de niveau intermédiaire

Tarif adulte 45€

Tarif -12 ans 35€

Durée 5h .

Office de tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée une éclipse gourmande

L’événement Randonnée accompagnée une éclipse gourmande Urrugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque