Randonnée Annelles, Annelles
Randonnée Annelles, Annelles samedi 17 janvier 2026.
Randonnée Annelles
Mairie Annelles Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Rendez-vous à 13h30 à la mairie
.
Mairie Annelles 08310 Ardennes Grand Est +33 6 33 08 67 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet at 1:30 p.m. at the town hall
L’événement Randonnée Annelles Annelles a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme