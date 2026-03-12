Randonnée Ar Zent Saint Pito Le Saint
Randonnée Ar Zent Saint Pito Le Saint vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Ar Zent
Saint Pito 26 Rue de l’École Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01 10:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le club Ar Zent’rail vous donne rendez-vous pour une journée sportive et conviviale au cœur de la nature. Que vous soyez marcheur ou traileur, il y a forcément un parcours pour vous parmi les 5 circuits (6, 9, 14, 19 et 22). Points de ravitaillement (sauf sur le 6 km). Inscription sur place. .
Saint Pito 26 Rue de l’École Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 31 27 55 46
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English :
L’événement Randonnée Ar Zent Le Saint a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan