Randonnée Ar Zent Saint Pito Le Saint

Randonnée Ar Zent

Saint Pito 26 Rue de l’École Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 10:00:00

Date(s) :

2026-05-01

​Le club Ar Zent’rail vous donne rendez-vous pour une journée sportive et conviviale au cœur de la nature. Que vous soyez marcheur ou traileur, il y a forcément un parcours pour vous parmi les 5 circuits (6, 9, 14, 19 et 22). Points de ravitaillement (sauf sur le 6 km). Inscription sur place. .

Saint Pito 26 Rue de l’École Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 31 27 55 46

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English :

L’événement Randonnée Ar Zent Le Saint a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan