Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN Pissos
Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN Pissos samedi 19 septembre 2026.
Pissos
Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN
Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
On vous donne rendez-vous pour une éco randonnée à sensations!
Ras le bol d’être spectateurs du chaos écologique ?
Envie de prendre votre éco destin en main et d’arpenter les délirantes vallées de l’apocalypse?
Vous êtes au bon endroit !
Godasse, Retour en Bipédie c’est la happy end comme si vous y étiez, le monde d’après revisité.
1h30 d’immersion au cœur des cataclysmes, un éco-trip à sensations, le grand huit climatique! Alors accrochez-vous à votre k-way, lacez vos godasses et venez vous frotter aux tumultes du biotope. Comédie catastrophe déambulatoire accessible aux bipèdes en âge de marcher.
Réservation obligatoire, Spectacle de rue , Création automne 2026
Gratuit .
Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN
L’événement Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN Pissos a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne
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