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Grande Sardinade à Pissos COUR DE LA MAIRIE Pissos

vendredi 14 août 2026 · COUR DE LA MAIRIE · Pissos

Grande Sardinade à Pissos COUR DE LA MAIRIE Pissos

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
COUR DE LA MAIRIE
Adresse
51, ROUTE DE DAUGNAGUE
Ville
40410 Pissos
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Pissos

Grande Sardinade à Pissos

COUR DE LA MAIRIE 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Grande Sardinade organisée par le comités des fêtes de Pissos le vendredi 14 août 2026
Deux menus aux choix
Sardines à volonté ou Grillades + Frites + Fromage + Glace au prix de 10 € les Adultes et 5 € pour les enfants.
Musique, Buvette, Ambiance festive et bonne humeur garantie.
Grande Sardinade organisée par le comités des fêtes de Pissos le vendredi 14 août 2026
Deux menus aux choix
Sardines à volonté ou Grillades + Frites + Fromage + Glace au prix de 10 € les Adultes et 5 € pour les enfants.
Musique, Buvette, Ambiance festive et bonne humeur garantie.   .

COUR DE LA MAIRIE 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 75 27  comitedesfetes.pissos@gmail.com

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English : Grande Sardinade à Pissos

Grand Sardine Feast organized by the Pissos Festival Committee on Friday, August 14, 2026
Two menus to choose from:
Sardines à la volonté or Grilled Meats + French Fries + Cheese + Ice Cream, priced at 10? for adults and 5? for children.
Music, refreshments, a festive atmosphere, and good cheer guaranteed.

L’événement Grande Sardinade à Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande

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