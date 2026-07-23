Grande Sardinade à Pissos COUR DE LA MAIRIE Pissos
vendredi 14 août 2026 · COUR DE LA MAIRIE · Pissos
Informations pratiques
Pissos
Grande Sardinade à Pissos
COUR DE LA MAIRIE 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Grande Sardinade organisée par le comités des fêtes de Pissos le vendredi 14 août 2026
Deux menus aux choix
Sardines à volonté ou Grillades + Frites + Fromage + Glace au prix de 10 € les Adultes et 5 € pour les enfants.
Musique, Buvette, Ambiance festive et bonne humeur garantie.
Grande Sardinade organisée par le comités des fêtes de Pissos le vendredi 14 août 2026
Deux menus aux choix
Sardines à volonté ou Grillades + Frites + Fromage + Glace au prix de 10 € les Adultes et 5 € pour les enfants.
Musique, Buvette, Ambiance festive et bonne humeur garantie. .
COUR DE LA MAIRIE 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 75 27 comitedesfetes.pissos@gmail.com
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English : Grande Sardinade à Pissos
Grand Sardine Feast organized by the Pissos Festival Committee on Friday, August 14, 2026
Two menus to choose from:
Sardines à la volonté or Grilled Meats + French Fries + Cheese + Ice Cream, priced at 10? for adults and 5? for children.
Music, refreshments, a festive atmosphere, and good cheer guaranteed.
L’événement Grande Sardinade à Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande
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