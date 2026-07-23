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Festival Cinémagin’action Cour de la Mairie Pissos

lundi 3 août 2026 · Cour de la Mairie · Pissos

Festival Cinémagin’action Cour de la Mairie Pissos

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cour de la Mairie
Adresse
51 route de Daugangue
Ville
40410 Pissos
Département
Landes
Tarif

Pissos

Festival Cinémagin’action

Cour de la Mairie 51 route de Daugangue Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Cinémagin’action sera ce mercredi 05 Août à Pissos dans la cour de la Mairie pour la soirée.
Buvette et repas à partir de 19 heures.
Concert à 21h avec Jean MOUCHES Spectacle chanté déjanté.
Cinéma à 22 h DAAAAALI! Comédie Hommage malicieux
Cinémagin’action sera ce mercredi 05 Août à Pissos dans la cour de la Mairie pour la soirée.
Buvette et repas à partir de 19 heures.
Concert à 21h avec Jean MOUCHES Spectacle chanté déjanté.
Cinéma à 22 h DAAAAALI! Comédie Hommage malicieux   .

Cour de la Mairie 51 route de Daugangue Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 56 49  cinemaginaction@gmail.com

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English : Festival Cinémagin’action

Cin%E9magin’action will be held this Wednesday, August 5, in Pissos in the Town Hall courtyard in the evening.
Refreshments and dinner starting at 7 p.m.
Concert at 9:00 p.m. with Jean MOUCHES: A wild singing show.
Movie at 10:00 p.m.: DAAAAALI! Comedy: A mischievous tribute

L’événement Festival Cinémagin’action Pissos a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande

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