Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette Espelette
Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette Espelette mardi 25 août 2026.
Espelette
Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette
Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Ascension sur les crêtes du village pour y admirer le coucher du soleil sur la côte basque, rythmée par des pauses pendant lesquelles Panpi contera des anecdotes sur l’histoire de cette montagne avec une évocation du pastoralisme. Expérience unique et insolite permettant de découvrir la montagne autrement à la tombée de la nuit. Prévoir le pique-nique. Réservation obligatoire dans les bureaux d’accueil touristiques du Pays Basque. RDV à la ferme Belazkabieta. .
Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette
L’événement Randonnée au clair de lune sur les crêtes d’Espelette Espelette a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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