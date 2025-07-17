UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rhuis

Randonnée au cœur du patrimoine Rhuis

samedi 17 octobre 2026 · Rhuis

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Grande rue
Ville
60410 Rhuis
Département
Oise
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Rhuis

Randonnée au cœur du patrimoine

Grande rue Rhuis Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :
2026-10-17

L’Office de Tourisme vous invite à une échappée de 6 km à la découverte de deux charmants villages voisins Rhuis et Roberval.
L’Office de Tourisme vous invite à une échappée de 6 km à la découverte de deux charmants villages voisins Rhuis et Roberval. Alliant nature et histoire, cette promenade accessible à tous vous mènera à la rencontre de trésors locaux. En chemin, vous découvrirez l’église Saint-Gervais Saint Protais, le pittoresque moulin du Joncquoy, la balance de Roberval, l’église Saint-Rémi ainsi que le lavoir de Fosse. Une expérience chaleureuse à partager en famille ou entre amis.

Tarif 5 €
Tarif 18 ans et demandeur d’emploi 2 €
Lieu de rendez-vous Rhuis, lieu communiqué à la réservation
Durée 2h

Rendez-vous à 14h
Infos utiles Prévoir des chaussures de marche. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte   .

Grande rue Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90  tourisme@oise-halatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office invites you on a 6-km getaway to explore two charming neighboring villages: Rhuis and Roberval.

L’événement Randonnée au cœur du patrimoine Rhuis a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

À voir aussi à Rhuis (Oise)