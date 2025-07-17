Randonnée au cœur du patrimoine Rhuis
samedi 17 octobre 2026 · Rhuis
Informations pratiques
Rhuis
Randonnée au cœur du patrimoine
Grande rue Rhuis Oise
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’Office de Tourisme vous invite à une échappée de 6 km à la découverte de deux charmants villages voisins Rhuis et Roberval.
L’Office de Tourisme vous invite à une échappée de 6 km à la découverte de deux charmants villages voisins Rhuis et Roberval. Alliant nature et histoire, cette promenade accessible à tous vous mènera à la rencontre de trésors locaux. En chemin, vous découvrirez l’église Saint-Gervais Saint Protais, le pittoresque moulin du Joncquoy, la balance de Roberval, l’église Saint-Rémi ainsi que le lavoir de Fosse. Une expérience chaleureuse à partager en famille ou entre amis.
Tarif 5 €
Tarif 18 ans et demandeur d’emploi 2 €
Lieu de rendez-vous Rhuis, lieu communiqué à la réservation
Durée 2h
Rendez-vous à 14h
Infos utiles Prévoir des chaussures de marche. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .
Grande rue Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
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English :
The Tourist Office invites you on a 6-km getaway to explore two charming neighboring villages: Rhuis and Roberval.
L’événement Randonnée au cœur du patrimoine Rhuis a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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