Randonnée au coucher de soleil Allan Allan
Randonnée au coucher de soleil Allan Allan jeudi 18 juin 2026.
Randonnée au coucher de soleil Allan
Vieux village d’Allan Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Envie de venir explorer un village perché, son château et ses paysages au soleil couchant ? Venez participer à cette randonnée au coucher de soleil accompagnée par Philippe Poirier, guide de moyenne montagne.
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Vieux village d’Allan Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
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English :
Would you like to explore a perched village, its castle and its landscapes at sunset? Join Philippe Poirier, mountain guide, on this sunset hike.
L’événement Randonnée au coucher de soleil Allan Allan a été mis à jour le 2026-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération