Randonnée au pic d’Usson Rue du Colombier Usson
samedi 10 octobre 2026 · Rue du Colombier · Usson
Informations pratiques
Usson
Randonnée au pic d’Usson
Rue du Colombier Parking d’Usson Usson Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 11:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Découvrez Usson, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, lors d’une randonnée mêlant patrimoine, histoire et paysages volcaniques.
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Rue du Colombier Parking d’Usson Usson 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Discover Usson, ranked among the Most Beautiful Villages of France, on a hike that combines cultural heritage, history, and volcanic landscapes.
L’événement Randonnée au pic d’Usson Usson a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme