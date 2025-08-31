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Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny

Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny dimanche 30 août 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 36400 Le Magny

Département : Indre

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose

Salle des Fêtes Le Magny Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Randonnée proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Randonnée proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose avec des parcours de 6 à 18 km.   .

Salle des Fêtes Le Magny 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 41 23 09  bernard.chauvet0318@orange.fr

English :

Walk in aid of the fight against cystic fibrosis.

German :

Diese Wanderung wird zugunsten des Kampfes gegen Mukoviszidose angeboten.

Italiano :

Una camminata a favore della lotta contro la fibrosi cistica.

Espanol :

Marcha a favor de la lucha contra la fibrosis quística.

L’événement Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pays de George Sand

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