Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose

Salle des Fêtes Le Magny Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Randonnée proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Randonnée proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose avec des parcours de 6 à 18 km. .

Salle des Fêtes Le Magny 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 41 23 09 bernard.chauvet0318@orange.fr

English :

Walk in aid of the fight against cystic fibrosis.

German :

Diese Wanderung wird zugunsten des Kampfes gegen Mukoviszidose angeboten.

Italiano :

Una camminata a favore della lotta contro la fibrosi cistica.

Espanol :

Marcha a favor de la lucha contra la fibrosis quística.

L’événement Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pays de George Sand