Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny
Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny dimanche 30 août 2026.
Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Salle des Fêtes Le Magny Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Randonnée proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Randonnée proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose avec des parcours de 6 à 18 km. .
Salle des Fêtes Le Magny 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 41 23 09 bernard.chauvet0318@orange.fr
English :
Walk in aid of the fight against cystic fibrosis.
German :
Diese Wanderung wird zugunsten des Kampfes gegen Mukoviszidose angeboten.
Italiano :
Una camminata a favore della lotta contro la fibrosi cistica.
Espanol :
Marcha a favor de la lucha contra la fibrosis quística.
L’événement Randonnée au profit de la lutte contre la mucoviscidose Le Magny a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pays de George Sand