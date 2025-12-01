Spectacle en déambulation 3 voix pour un Roi

Le Magny Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Ce spectacle déambulatoire historique dans le village du Magny et créé par la Compagnie l’Oreille à Plumes est proposé dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la mort de George Sand…Familles

Ce spectacle rend hommage à George Sand et fait la part belle à ses ides politiques. Un parcours vous est proposé sur la commune durant près d’une heure trente. 3 .

Le Magny 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com

English :

This historical strolling show in the village of Magny, created by the Compagnie l?Oreille à Plumes, is part of the commemoration of the 150th anniversary of the death of George Sand?

