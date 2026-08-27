Randonnée au Rocher de la Jacquette Parking à côté du pont Mazoires
mercredi 7 octobre 2026 · Parking à côté du pont · Mazoires
Informations pratiques
Mazoires
Randonnée au Rocher de la Jacquette
Parking à côté du pont Lieu-dit La Jacquette Mazoires Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 16:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Découvrez les richesses naturelles de la Réserve Naturelle Nationale du Rocher de la Jacquette lors d’une randonnée spécialement conçue pour les familles.
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Parking à côté du pont Lieu-dit La Jacquette Mazoires 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Discover the natural treasures of the Rocher de la Jacquette National Nature Reserve on a hike specially designed for families.
L’événement Randonnée au Rocher de la Jacquette Mazoires a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme