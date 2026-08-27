Randonnée au Rocher de la Jacquette Parking à côté du pont Mazoires

mercredi 7 octobre 2026 · Parking à côté du pont · Mazoires

Informations pratiques

Mazoires

Randonnée au Rocher de la Jacquette

Parking à côté du pont Lieu-dit La Jacquette Mazoires Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 16:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Découvrez les richesses naturelles de la Réserve Naturelle Nationale du Rocher de la Jacquette lors d’une randonnée spécialement conçue pour les familles.

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Parking à côté du pont Lieu-dit La Jacquette Mazoires 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Discover the natural treasures of the Rocher de la Jacquette National Nature Reserve on a hike specially designed for families.

L’événement Randonnée au Rocher de la Jacquette Mazoires a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme