Randonnée avec l’éco de nos pas Reculée Cuisia
Randonnée avec l’éco de nos pas Reculée Cuisia mardi 14 juillet 2026.
Cuisia
Randonnée avec l’éco de nos pas
Reculée Parking de Châtel Cuisia Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
L’office de tourisme Porte du Jura et l’accompagnateur en montagne et animateur nature l’éco de nos pas organisent une randonnée dans le Revermont, à la rencontre de ses géants de pierre et de glace, de ses reculées, de ses crêtes et monts !
Sur réservation. A partir de 8 ans. .
Reculée Parking de Châtel Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69
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English : Randonnée avec l’éco de nos pas
L’événement Randonnée avec l’éco de nos pas Cuisia a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA