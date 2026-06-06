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Randonnée avec l’éco de nos pas Reculée Cuisia

Randonnée avec l’éco de nos pas Reculée Cuisia mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Reculée

Adresse : Parking de Châtel

Ville : 39190 Cuisia

Département : Jura

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Cuisia

Randonnée avec l’éco de nos pas

Reculée Parking de Châtel Cuisia Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

L’office de tourisme Porte du Jura et l’accompagnateur en montagne et animateur nature l’éco de nos pas organisent une randonnée dans le Revermont, à la rencontre de ses géants de pierre et de glace, de ses reculées, de ses crêtes et monts !
Sur réservation. A partir de 8 ans.   .

Reculée Parking de Châtel Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 

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English : Randonnée avec l’éco de nos pas

L’événement Randonnée avec l’éco de nos pas Cuisia a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA