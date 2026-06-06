Sortie botanique avec l’éco de nos pas Montagna-le-Reconduit vendredi 14 août 2026.

Montagna-le-Reconduit

Sortie botanique avec l’éco de nos pas

Parking au-dessus de Montagna Montagna-le-Reconduit Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

L’office de tourisme Porte du Jura et l’accompagnateur en montagne et animateur nature l’éco de nos pas organisent une sortie botanique sur les arbres, leurs spécificités et leurs secrets. Sur réservation. A partir de 8 ans. .

Parking au-dessus de Montagna Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69

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English : Sortie botanique avec l’éco de nos pas

L’événement Sortie botanique avec l’éco de nos pas Montagna-le-Reconduit a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA