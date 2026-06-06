Sortie botanique avec l’éco de nos pas Montagna-le-Reconduit
Sortie botanique avec l’éco de nos pas Montagna-le-Reconduit vendredi 14 août 2026.
Montagna-le-Reconduit
Sortie botanique avec l’éco de nos pas
Parking au-dessus de Montagna Montagna-le-Reconduit Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
L’office de tourisme Porte du Jura et l’accompagnateur en montagne et animateur nature l’éco de nos pas organisent une sortie botanique sur les arbres, leurs spécificités et leurs secrets. Sur réservation. A partir de 8 ans. .
Parking au-dessus de Montagna Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69
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English : Sortie botanique avec l’éco de nos pas
L’événement Sortie botanique avec l’éco de nos pas Montagna-le-Reconduit a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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