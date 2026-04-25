Randonnée botanique et bien-être à Aubazine Aubazines
Randonnée botanique et bien-être à Aubazine Aubazines dimanche 3 mai 2026.
Aubazines
Randonnée botanique et bien-être à Aubazine
place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 13:30:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Une randonnée douce et immersive ponctuée de plusieurs haltes thématiques, mêlant découverte botanique et pratiques de bien-être en pleine nature, le long du Canal des Moines et en forêt. Une parenthèse idéale pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi et à la nature, suivie d’une collation aux plantes sauvages
Vous serez accompagner par Hermy Reinders, guide accompagnatrice en randonnée, animatrice certifiée en botanique et sylvothérapie et Emmanuel Dufraisse, intervenant en Reiki et soins énergétiques .
place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54
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English : Randonnée botanique et bien-être à Aubazine
L’événement Randonnée botanique et bien-être à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme