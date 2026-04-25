Aubazines

Randonnée botanique et bien-être à Aubazine

place Léon Canard Aubazines Corrèze

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 13:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Une randonnée douce et immersive ponctuée de plusieurs haltes thématiques, mêlant découverte botanique et pratiques de bien-être en pleine nature, le long du Canal des Moines et en forêt. Une parenthèse idéale pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi et à la nature, suivie d’une collation aux plantes sauvages

Vous serez accompagner par Hermy Reinders, guide accompagnatrice en randonnée, animatrice certifiée en botanique et sylvothérapie et Emmanuel Dufraisse, intervenant en Reiki et soins énergétiques .

place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54

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English : Randonnée botanique et bien-être à Aubazine

L’événement Randonnée botanique et bien-être à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme