Le Vigen

Randonnée botanique

Parking du Jardin de Plaisance Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Envie d’une belle balade pour vous ressourcer en découvrant les plantes, les fleurs et les arbres de notre belle campagne limousine ! C’est en compagnie de Jean-Pierre Barrières, de l’Amicale Charles Legendre des botanistes limousins, que vous apprendrez à connaître et reconnaître les plantes, leurs usages, leur utilité.

La randonnée de 9 km proposée par La Voix de la Route 704 sera l’occasion de les admirer, de les connaître, pour mieux les protéger. Ce sera également l’occasion de comprendre comment le projet d’aménagement de la RD 704, s’il venait à se concrétiser, anéantirait de tels espaces.

A votre arrivée, vous serez accueilli.e.s par un café de bienvenue. Pensez à pendre vos chaussures de marche, votre gourde et prévoyez votre pique-nique du midi tiré du sac. Le retour est prévu vers 16h, au Jardin de Plaisance . .

Parking du Jardin de Plaisance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 28 74 11 lavoixdelaroute704@gmail.com

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English : Randonnée botanique

L’événement Randonnée botanique Le Vigen a été mis à jour le 2026-05-10 par Terres de Limousin