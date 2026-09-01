Randonnée | Boucle au départ de Saint-Vaast-les-Mello Saint-Vaast-lès-Mello

Informations pratiques

Saint-Vaast-lès-Mello

Randonnée | Boucle au départ de Saint-Vaast-les-Mello

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 10:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 13 septembre au départ du charmant village de Saint-vaast-lès-mello.

Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 5, 9, 12 ou 14 km.

Inscription sur place de 8h à 10h30.

Rdv au Pôle Louise Michel 486, rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans

Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec un sandwich et une boisson au retour. (Spécialité locale au Barbecue) Apportez votre gobelet, on vous le remplira !

Visite guidée des Carrières Les Glachoirs

Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 13 septembre au départ du charmant village de Saint-vaast-lès-mello.

Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 5, 9, 12 ou 14 km.

Inscription sur place de 8h à 10h30.

Rdv au Pôle Louise Michel 486, rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans

Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec un sandwich et une boisson au retour. (Spécialité locale au Barbecue) Apportez votre gobelet, on vous le remplira !

Visite guidée des Carrières Les Glachoirs .

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rando Sud Oise is organizing a hike on Sunday September 13, starting from the charming village of Saint-vaast-lès-mello.

Self-guided walks, at your own pace, on 4 signposted routes of 5, 9, 12 or 14 km.

On-site registration from 8am to 10:30am.

Rdv at Pôle Louise Michel 486, rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Full price: 7€/person; reduced price: 6€ for license holders; free for children under 13

Price includes refreshments on the course, a sandwich and a drink on the way back (local speciality at the Barbecue). Bring your own cup, we’ll fill it for you!

Guided tour of Les Glachoirs quarries

L’événement Randonnée | Boucle au départ de Saint-Vaast-les-Mello Saint-Vaast-lès-Mello a été mis à jour le 2025-01-22 par Office de Tourisme Creil Sud Oise