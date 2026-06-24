Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq
Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq dimanche 19 juillet 2026.
Mélicocq
Randonnée Boucle de la Cense
Mélicocq Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Randonnée de la Boucle de la Cense
Randonnée de la Boucle de la Cense .
Mélicocq 60150 Oise Hauts-de-France crinquineurs.randonneurs@gmail.com
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English :
Hike along the Boucle de la Cense Trail
L’événement Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois