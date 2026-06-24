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Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq

Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq

Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq dimanche 19 juillet 2026.

Ville
60150 Mélicocq
Département
Oise
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Mélicocq

Randonnée Boucle de la Cense

Mélicocq Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Randonnée de la Boucle de la Cense
Randonnée de la Boucle de la Cense   .

Mélicocq 60150 Oise Hauts-de-France   crinquineurs.randonneurs@gmail.com

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English :

Hike along the Boucle de la Cense Trail

L’événement Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois