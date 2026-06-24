Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq dimanche 19 juillet 2026.

Mélicocq

Randonnée Boucle de la Cense

Mélicocq Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Randonnée de la Boucle de la Cense

Randonnée de la Boucle de la Cense .

Mélicocq 60150 Oise Hauts-de-France crinquineurs.randonneurs@gmail.com

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English :

Hike along the Boucle de la Cense Trail

L’événement Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois