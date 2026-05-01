Randonnée Parking de l’église Buxières-sous-les-Côtes

Buxières-sous-les-Côtes

Randonnée

Parking de l’église Grande Rue Buxières-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée en forêt de Meuse avec traversée de plusieurs villages, une ancienne abbaye, deux petits musées et la chapelle de Bures. Distance 18,3 km et 245 m de dénivelé. Repas de midi tiré du sac.

Regroupement à 8 h au parking de la Michonnette à Toul.

Réservation jusqu’au 08 mai 2026 (inclus). Lieu/site internet pour la réservation/l’inscription www.randonnees-touloises.netTout public

.

Parking de l’église Grande Rue Buxières-sous-les-Côtes 55300 Meuse Grand Est +33 6 86 18 43 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike through the Meuse forest, passing through several villages, an ancient abbey, two small museums and the Bures chapel. Distance 18.3 km and 245 m ascent. Packed lunch.

Regroup at 8 a.m. at the Michonnette parking lot in Toul.

Reservations up to and including May 08, 2026. Location/website for booking/registration: www.randonnees-touloises.net

L’événement Randonnée Buxières-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COEUR DE LORRAINE