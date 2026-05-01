Randonnée Parking de l’église Buxières-sous-les-Côtes
Randonnée Parking de l’église Buxières-sous-les-Côtes dimanche 10 mai 2026.
Buxières-sous-les-Côtes
Randonnée
Parking de l’église Grande Rue Buxières-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée en forêt de Meuse avec traversée de plusieurs villages, une ancienne abbaye, deux petits musées et la chapelle de Bures. Distance 18,3 km et 245 m de dénivelé. Repas de midi tiré du sac.
Regroupement à 8 h au parking de la Michonnette à Toul.
Réservation jusqu’au 08 mai 2026 (inclus). Lieu/site internet pour la réservation/l’inscription www.randonnees-touloises.netTout public
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Parking de l’église Grande Rue Buxières-sous-les-Côtes 55300 Meuse Grand Est +33 6 86 18 43 89
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English :
Hike through the Meuse forest, passing through several villages, an ancient abbey, two small museums and the Bures chapel. Distance 18.3 km and 245 m ascent. Packed lunch.
Regroup at 8 a.m. at the Michonnette parking lot in Toul.
Reservations up to and including May 08, 2026. Location/website for booking/registration: www.randonnees-touloises.net
L’événement Randonnée Buxières-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COEUR DE LORRAINE
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