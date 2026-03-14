Randonnée campagnarde Descartes
Randonnée campagnarde Descartes samedi 20 juin 2026.
Randonnée campagnarde
21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Marche sur les routes et chemins de campagne décrits par l’écrivain-académicien René Boylesve avec stations lectures et pot à la fin.
Marche sur les routes et chemins de campagne décrits par l’écrivain-académicien René Boylesve avec stations lectures et pot à la fin. .
21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamisdereneboylesve@orange.fr
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English :
Walk along the roads and country lanes described by writer-academician René Boylesve, with reading stations and a drink at the end.
L’événement Randonnée campagnarde Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire