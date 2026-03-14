Randonnée campagnarde

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Marche sur les routes et chemins de campagne décrits par l’écrivain-académicien René Boylesve avec stations lectures et pot à la fin.

Marche sur les routes et chemins de campagne décrits par l’écrivain-académicien René Boylesve avec stations lectures et pot à la fin. .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamisdereneboylesve@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk along the roads and country lanes described by writer-academician René Boylesve, with reading stations and a drink at the end.

L’événement Randonnée campagnarde Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire