Randonnée Champagné-le-Sec

Randonnée Champagné-le-Sec jeudi 29 janvier 2026.

Randonnée

Près de la mairie Champagné-le-Sec Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Randonnée proposée par l’Echappée Charloise. .

Près de la mairie Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 75 55 foyercharlois@gmail.com

English : Randonnée

German : Randonnée

Italiano :

Espanol : Randonnée

L’événement Randonnée Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou