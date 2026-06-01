Randonnée chemin de Coume Tourte, Village de Saint-Christaud, place de la Mairie, Saint-Christaud

Randonnée chemin de Coume Tourte 5 – 7 juin Village de Saint-Christaud, place de la Mairie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Découvrez la commune au fil d’un parcours entre collines et vallons, offrant de superbes panoramas sur la chaîne des Pyrénées. Une invitation à explorer des paysages variés et à profiter de points de vue remarquables sur le territoire environnant.

Village de Saint-Christaud, place de la Mairie 31310 Saint-Christaud Saint-Christaud 31310 Haute-Garonne Occitanie

Découvrez la commune au fil d’un parcours entre collines et vallons, offrant de superbes panoramas sur la chaîne des Pyrénées. Une invitation à explorer des paysages variés et à profiter de points de…

©Mathieu CALVIAC