Informations pratiques

Boussais

Randonnée commentée à Boussais, dans le cadre des mercredis de l’été en Airvaudais-Val du Thouet

3 Pl. de l’Eglise Boussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Alliez marche et artisanat avec l’association Airvault Accueille ! Cette randonnée commentée inclut la découverte de l’atelier Mosaïque Vieille Vaisselle de Valérie Leblond. Rendez-vous à 10 h devant l’église Saint-Hilaire de Boussais, au 3 Place de l’Église. Parcours de 5 kms. Animation gratuite, sur réservation obligatoire au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 ou par mail tourisme-avt@cc-avt.fr. .

3 Pl. de l’Eglise Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English :

L’événement Randonnée commentée à Boussais, dans le cadre des mercredis de l’été en Airvaudais-Val du Thouet Boussais a été mis à jour le 2026-07-31 par CC Airvaudais Val du Thouet