Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 12:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Profitez d’un petit bout du sentier des douaniers reliant la station balnéaire du Val-André à la plage des Vallées. Une balade nature commentée entre terre et mer où vous pourrez (re)découvrir, faune, flore, roches et paysages typiques de notre territoire.

Durée 2h30. Inscription obligatoire. .

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme