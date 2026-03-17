Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André
Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André mardi 30 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Profitez d’un petit bout du sentier des douaniers reliant la station balnéaire du Val-André à la plage des Vallées. Une balade nature commentée entre terre et mer où vous pourrez (re)découvrir, faune, flore, roches et paysages typiques de notre territoire.
Durée 2h30. Inscription obligatoire. .
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Randonnée commentée À travers les paysages de Piégu Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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