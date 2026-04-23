Randonnée commentée Le printemps sur la pelouse et le Val de Passey Choloy-Ménillot

Choloy-Ménillot

Randonnée commentée Le printemps sur la pelouse et le Val de Passey

Val de Passey Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:15:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’Odyssée Touloise vous invite à découvrir les pelouses sèches de Choloy-Ménillot, en compagnie de Nicolas Avril, du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine et de Bertrand Hassoux, coach Odyssée Touloise pour l’initiation de marche nordique.

Cette randonnée guidée propose une immersion dans un milieu naturel remarquable les pelouses du Toulois. Au fil du parcours, les participants seront invités à observer le paysage, mieux comprendre le fonctionnement de ces milieux secs et découvrir les espèces qui y trouvent refuge tout en alternant avec de courts temps de pleine conscience pour vivre la nature autrement.

Au programme de cette randonnée

– Découverte naturaliste des pelouses sèches avec un expert du CEN Lorraine

– Lecture de paysage, observation sensible et aspects écologiques

– Moments de pleine consciences simples, accessible à tousTout public

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Val de Passey Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Odyssée Touloise invites you to discover the dry grasslands of Choloy-Ménillot, in the company of Nicolas Avril, from the Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, and Bertrand Hassoux, Odyssée Touloise coach for the Nordic walking initiation.

This guided hike immerses participants in a remarkable natural environment: the Toulois lawns. Along the way, participants will be invited to observe the landscape, gain a better understanding of how these dry environments function and discover the species that find refuge there, while alternating with short periods of mindfulness to experience nature in a different way.

On the program:

– Naturalistic discovery of dry grasslands with an expert from CEN Lorraine

– Landscape reading, sensitive observation and ecological aspects

– Simple moments of mindfulness, accessible to all

L’événement Randonnée commentée Le printemps sur la pelouse et le Val de Passey Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES