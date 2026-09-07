Randonnée commentée sur le Sentier des mille et une pierres, Mairie de Villespassans, Villespassans

Informations pratiques

Randonnée commentée sur le Sentier des mille et une pierres Samedi 19 septembre, 09h00 Mairie de Villespassans Hérault

Gratuit. Inscription obligatoire. Prévoir des chaussures de marche et de l’eau. RDV devant la mairie. Durée : 4h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Sur le « Sentier des mille et une pierres »

Le « Sentier des mille et une pierres » invite à découvrir la vie des bergers et paysans qui ont façonné le paysage grâce à la construction de cabanes en pierres sèches, appelées capitelles. Ces constructions constituent un précieux témoignage de la vie rurale ancestrale.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le maire de Villespassans, Jean-Christophe Petit, vous guidera sur cet itinéraire pédestre récemment inauguré.

Au cœur d’un environnement préservé, vous parcourrez un paysage parsemé de capitelles et de dolmens – un véritable voyage dans le temps.

Mairie de Villespassans 5 rue du 25 Août 1944, 34360 Villespassans Villespassans 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 04 53 [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 38 04 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mairiedevillespassans@wanadoo.fr »}] Villespassans est un petit village du sud de la France, situé dans le département de l’Hérault en région Languedoc-Roussillon.

Sur le « Sentier des mille et une pierres »

© Didier Taillefer