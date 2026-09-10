Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole !, Mairie de Villespassans, Villespassans

Informations pratiques

Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole ! Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Villespassans Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous devant la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite accompagnée du village de Villespassans

Partez à la découverte de Villespassans, charmant village typiquement viticole, situé à la transition entre la plaine et les premières garrigues du Pardailhan.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Monsieur le Maire, Jean-Christophe Petit, vous guidera à travers le cœur du village pour en dévoiler les trésors et curiosités.

Mairie de Villespassans 5 rue du 25 Août 1944, 34360 Villespassans Villespassans 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 04 53 [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 38 04 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mairiedevillespassans@wanadoo.fr »}] Villespassans est un petit village du sud de la France, situé dans le département de l’Hérault en région Languedoc-Roussillon.

Visite accompagnée du village de Villespassans

© Melkan Bassil