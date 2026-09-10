UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villespassans

Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole !, Mairie de Villespassans, Villespassans

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Villespassans · Villespassans

Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole !, Mairie de Villespassans, Villespassans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Villespassans
Adresse
5 rue du 25 Août 1944, 34360 Villespassans
Ville
34360 Villespassans
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous devant la mairie.

Suivez le maire à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village viticole ! Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Villespassans Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous devant la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite accompagnée du village de Villespassans

Partez à la découverte de Villespassans, charmant village typiquement viticole, situé à la transition entre la plaine et les premières garrigues du Pardailhan.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Monsieur le Maire, Jean-Christophe Petit, vous guidera à travers le cœur du village pour en dévoiler les trésors et curiosités.

Mairie de Villespassans 5 rue du 25 Août 1944, 34360 Villespassans Villespassans 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 04 53 [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 38 04 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mairiedevillespassans@wanadoo.fr »}] Villespassans est un petit village du sud de la France, situé dans le département de l’Hérault en région Languedoc-Roussillon.
Visite accompagnée du village de Villespassans

© Melkan Bassil

À voir aussi à Villespassans (Hérault)