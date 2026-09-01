Randonnée communautaire à Challes circuit marcheurs 8 km Terrain municipal de Challes Challes

Informations pratiques

Challes

Randonnée et Running communautaire à Challes circuit 8km ou 12km

Terrain municipal de Challes 12 rue des écoles Challes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Envie de vous évader le temps d’une matinée ? Rendez-vous le dimanche 13 septembre, dès 8h, au terrain municipal de Challes, pour la randonnée communautaire organisée par le Sud-Est Manceau. Partez à la découverte d’un parcours de 8 km, accessible à tous.

Envie de vous dépasser ou simplement de profiter d’une matinée en pleine nature ? Rendez-vous le dimanche 13 septembre, dès 8 h, au terrain municipal de Challes, pour la Randonnée & Running communautaires organisés par le Sud-Est Manceau.

Deux parcours sont proposés pour satisfaire toutes les envies

– Running de 12 km, avec des points de ravitaillement tout au long du parcours.

– Randonnée de 8 km, accessible à tous, avec une pause gourmande à mi-parcours.

Tout au long de la matinée, profitez également d’animations familiales avec la fanfare Les Sourdingues et la compagnie Entre Mondes (échassiers, bulles géantes et sculptures sur ballon), pour un moment convivial à partager en famille ou entre amis.

Départ Terrain municipal de Challes

Plus d’informations www.cc-sudestmanceau.fr

Inscriptions ici

– Running de 12 km https://my.weezevent.com/randonnee-communautaire-a-challes-circuit-running-de-12-km

– Randonnée de 8 km https://my.weezevent.com/randonnee-communautaire .

Terrain municipal de Challes 12 rue des écoles Challes 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 09 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to get away for a morning? Join us on Sunday, September 13, starting at 8 a.m., at the municipal field in Challes, for the community hike organized by Sud-Est Manceau. Set out to explore an 8-km trail that’s accessible to everyone.

L’événement Randonnée et Running communautaire à Challes circuit 8km ou 12km Challes a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Sud Est Manceau