Randonnée & Concert La Forêt-de-Tessé
Randonnée & Concert La Forêt-de-Tessé dimanche 31 mai 2026.
La Forêt-de-Tessé
Randonnée & Concert
Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
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Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 05 53
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English :
L’événement Randonnée & Concert La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente