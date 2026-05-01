Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé
Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé dimanche 31 mai 2026.
La Forêt-de-Tessé
Randonnée pédestre et concert
Mairie salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
.
Mairie salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 67 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à La Forêt-de-Tessé (Charente)
- Randonnée & Concert La Forêt-de-Tessé 31 mai 2026