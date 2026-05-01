Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé

Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Mairie salle des fêtes

Ville : 16240 La Forêt-de-Tessé

Département : Charente

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Forêt-de-Tessé

Randonnée pédestre et concert

Mairie salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

  .

Mairie salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 67 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à La Forêt-de-Tessé (Charente)