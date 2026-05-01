La Forêt-de-Tessé

Randonnée pédestre et concert

Mairie salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

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Mairie salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 67 97

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English :

L’événement Randonnée pédestre et concert La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente