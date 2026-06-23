Randonnée Consolation Mont-de-Laval
vendredi 24 juillet 2026 · Mont-de-Laval
Informations pratiques
Mont-de-Laval
Randonnée Consolation
Eglise Mont-de-Laval Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 13:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Randonnée à la découverte d’un site naturel remarquable du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger le cirque de Consolation. Randonnée de 12 à 16 kilomètres avec 450 mètres de dénivelé positif. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .
Eglise Mont-de-Laval 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Consolation
L’événement Randonnée Consolation Mont-de-Laval a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Mont-de-Laval (Doubs)
- Randonnée P’tits crapahuteurs safari chamois Mont-de-Laval 22 juillet 2026