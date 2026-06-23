Informations pratiques

Mont-de-Laval

Randonnée Consolation

Eglise Mont-de-Laval Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 13:30:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Randonnée à la découverte d’un site naturel remarquable du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger le cirque de Consolation. Randonnée de 12 à 16 kilomètres avec 450 mètres de dénivelé positif. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .

Eglise Mont-de-Laval 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Consolation

L’événement Randonnée Consolation Mont-de-Laval a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER