Randonnée P’tits crapahuteurs safari chamois Mont-de-Laval
Randonnée P’tits crapahuteurs safari chamois Mont-de-Laval mercredi 22 juillet 2026.
Mont-de-Laval
Randonnée P’tits crapahuteurs safari chamois
Mont-de-Laval Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Pour petits et grands, venez découvrir l’animal emblématique de la moyenne montagne avec Patrick accompagnateur en moyenne montagne qui vous expliquera tout sur le chamois mais aussi sur la faune et la flore de nos montagnes.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. Petite randonnée de 5 km. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .
Mont-de-Laval 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Randonnée P’tits crapahuteurs safari chamois
L’événement Randonnée P’tits crapahuteurs safari chamois Mont-de-Laval a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER