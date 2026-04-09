Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes Samedi 9 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 5 €, réduit : gratuit

Une balade dans la nature ponctuée d’histoires, de chansons et de devinettes avec la conteuse bretonne Marie Chiff’mine au festival Fabula.

La randonnée contée

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Sur un chemin, dans un jardin ou au bord d’un champ, la marche s’interrompt régulièrement pour une histoire. Les arbres, les plantes et les paysages deviennent prétextes à des contes, des chansons ou des devinettes inspirés par la nature.

_**Tout public à partir de 8 ans**_

### L’artiste

Conteuse bretonne installée en Haute-Bretagne, Marie Chiff’mine puise dans les traditions orales et dans le monde végétal pour nourrir ses histoires. Son univers mêle contes, humour, chansons et culture populaire.

### Expérience du public

La randonnée de **3 km** alterne marche tranquille et pauses d’écoute. On avance ensemble, puis on s’arrête pour une histoire avant de reprendre le chemin. La balade devient peu à peu un moment de découverte où la nature et l’imaginaire se répondent. **Prévu pour les poussettes**

### Contexte festival

Cette randonnée contée fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

**Programmation du samedi 9 mai :**

* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

* 20h — Le village — Sklaeren

* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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