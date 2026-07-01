Informations pratiques

Antheuil-Portes

Randonnée contée à Antheuil Portes

Rue de Leury Antheuil-Portes Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Partez pour une belle randonnée de 6,5km contée en compagnie d’Olivier Cariat.

Tenue et chaussures de randonnées vivement conseillées.

Partez pour une belle randonnée de 6,5km contée en compagnie d’Olivier Cariat.

Tenue et chaussures de randonnées vivement conseillées. .

Rue de Leury Antheuil-Portes 60162 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out on a beautiful 6.5-km guided hike with Olivier Cariat.

Hiking clothes and shoes are strongly recommended.

L’événement Randonnée contée à Antheuil Portes Antheuil-Portes a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois