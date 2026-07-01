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Randonnée contée à Antheuil Portes Antheuil-Portes

mercredi 15 juillet 2026 · Antheuil-Portes

Randonnée contée à Antheuil Portes Antheuil-Portes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue de Leury
Ville
60162 Antheuil-Portes
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Antheuil-Portes

Randonnée contée à Antheuil Portes

Rue de Leury Antheuil-Portes Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Partez pour une belle randonnée de 6,5km contée en compagnie d’Olivier Cariat.

Tenue et chaussures de randonnées vivement conseillées.
Partez pour une belle randonnée de 6,5km contée en compagnie d’Olivier Cariat.

Tenue et chaussures de randonnées vivement conseillées.   .

Rue de Leury Antheuil-Portes 60162 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out on a beautiful 6.5-km guided hike with Olivier Cariat.

Hiking clothes and shoes are strongly recommended.

L’événement Randonnée contée à Antheuil Portes Antheuil-Portes a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois