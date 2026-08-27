Randonnée cueillette contée Rue des Ecoles Ardes
vendredi 23 octobre 2026 · Rue des Ecoles · Ardes
Informations pratiques
Ardes
Randonnée cueillette contée
Rue des Ecoles Parking de l’école Ardes Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 13:30:00
fin : 2026-10-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Cette balade originale vous invite à découvrir les fruits sauvages et cultivés qui composent les haies et les vergers du territoire à travers une cueillette ponctuée de contes et d’anecdotes.
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Rue des Ecoles Parking de l’école Ardes 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
This unique walk invites you to discover the wild and cultivated fruits that make up the hedgerows and orchards of the region through a fruit-picking experience interspersed with stories and anecdotes.
L’événement Randonnée cueillette contée Ardes a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme