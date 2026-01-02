Randonnée culturelle Mont et ses estives MONT Mont

Randonnée culturelle Mont et ses estives

MONT Devant l’église Mont Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Au départ de Mont, petit village de montagne au patrimoine particulièrement bien préservé, vous découvrirez sur les hauteurs, les forêts, les estives, avec une vue panoramique sur la vallée du Louron.

Prévoir chaussures de marche

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 .

MONT Devant l’église Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

From Mont, a small mountain village with a particularly well-preserved heritage, you will discover the forests and the summer pastures with a panoramic view of the Louron valley.

