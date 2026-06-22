Cussy-en-Morvan

Randonnée

Salle des Fêtes Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Nous vous proposons de refaire notre toute première rando, mais cette fois dans l’autres sens !

Départ de la mairie, montée sur Davelle, arrivée au hameau de Montcimet, frontière historique entre Anost et Cussy, qui a scindée le hameau en deux.

Traversée du Haut du Chaumet, un des seuls chemins plats de la région avec sa fameuse vue à 360 et descente sur Cussy par la Recreuse.

Boucle de 8 km suivie d’un pique nique partagé. Chacun apporte salé, sucré, boissons et ses couverts pour le pique-nique.

Venez nombreux … .

Salle des Fêtes Cussy-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 76 74 cussy-rando@gmail.com

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Cussy-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)