Randonnée cyclotouriste : Lancement inédit de Mai à Vélo, STADIUM LILLE METROPOLE, VILLENEUVE-D’ASCQ
Randonnée cyclotouriste : Lancement inédit de Mai à Vélo, STADIUM LILLE METROPOLE, VILLENEUVE-D’ASCQ samedi 2 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : Lancement inédit de Mai à Vélo Samedi 2 mai, 08h30 STADIUM LILLE METROPOLE Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127620
STADIUM LILLE METROPOLE 20 AVENUE DE LA CHATELLENIE VILLENEUVE-D’ASCQ 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mizzi.e@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vc-roubaix-cyclo.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127620 »}]
Organisation : VELO CLUB DE ROUBAIX CYCLOTOUR Mai à vélo
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