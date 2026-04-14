Randonnée cyclotouriste : Lancement inédit de Mai à Vélo, STADIUM LILLE METROPOLE, VILLENEUVE-D’ASCQ

Randonnée cyclotouriste : Lancement inédit de Mai à Vélo Samedi 2 mai, 08h30 STADIUM LILLE METROPOLE Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127620

STADIUM LILLE METROPOLE 20 AVENUE DE LA CHATELLENIE VILLENEUVE-D’ASCQ 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mizzi.e@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vc-roubaix-cyclo.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127620 »}]

Organisation : VELO CLUB DE ROUBAIX CYCLOTOUR Mai à vélo